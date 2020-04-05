2020-04-05T13:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 22 человека сдали положительный тест на Covid-19

Их анализы отправлены на подтверждение в Москву
Роман ДОРОФЕЕВ
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По информации оперативной группы по борьбе с распространением коронавируса, на 13.00 5 апреля в регионе зарегистрировано 12 заболевших. Трое из них уже вылечились и отправлены домой.

Вместе с тем проба на Covid-19 дала положительный результат еще у 22 рязанцев. Их анализы направлены в Москву на подтверждение. Сообщается, что все они изолированы и находятся под врачебным контролем.

Всего под наблюдением медиков в настоящее время находятся 1104 человека – это люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран или контактировавшие с заболевшими.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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