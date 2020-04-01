20-летнего парня, не признавшего свою вину, будут судить за изнасилование несовершеннолетней
Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование изнасилования, произошедшего в райцентре Кораблино вечером 28 октября 2019 года. Перед судом предстанет 20-летний житель Клепиковского района Рязанской области. Парня обвиняют по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Установлено, что в тот вечер несовершеннолетняя девушка шла по улице райцентра домой. Неожиданно на нее набросился парень…
Задержать подозреваемого удалось благодаря грамотным следственно-оперативным действиям. После задержания парня заключили под стражу.
В ходе следствия молодой человек свою вину так и не признал. Но собранная следователями доказательная база позволила направить уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее дело направят в суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»