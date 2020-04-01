2020-04-01T18:08:36+03:00
Происшествия

20-летнего парня, не признавшего свою вину, будут судить за изнасилование несовершеннолетней

СКР направил материалы дела прокурору для утверждения обвинительного заключения
Роман ДОРОФЕЕВ
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Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование изнасилования, произошедшего в райцентре Кораблино вечером 28 октября 2019 года. Перед судом предстанет 20-летний житель Клепиковского района Рязанской области. Парня обвиняют по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Установлено, что в тот вечер несовершеннолетняя девушка шла по улице райцентра домой. Неожиданно на нее набросился парень…

Задержать подозреваемого удалось благодаря грамотным следственно-оперативным действиям. После задержания парня заключили под стражу.

В ходе следствия молодой человек свою вину так и не признал. Но собранная следователями доказательная база позволила направить уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее дело направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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