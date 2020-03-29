Коренную рязанку, знаменитую фигуристку Александру Трусову эвакуировали из Египта

29 Март 2020 2020-03-29T16:02:54+03:00

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Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова была эвакуирована вместе с другими пассажирами из Шарм-эш-Шейха в Москву.

Это случилось после того, как оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта. Александру Трусову эвакуировали с помощью белорусской компании "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ.

Как сообщили РИА Новости близкие спортсменки, она действительно была вывезена из Египта и уходит на карантин. Вместе с 15-летней фигуристкой в белорусском самолете находились ее родители и братья. Напомним, что юная звезда фигурного катания родилась в Рязани и начала свое восхождение к вершинам во Дворце спорта «Олимпийский».

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ИСТОЧНИК KP.RU