У рязанца из поселка Дягилево полиция изъяла 550 sim-карт

25 Март 2020 2020-03-25T20:53:42+03:00

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Жительницы Рязани и области размещали объявления о продаже товаров на известном интернет-сервисе. На указанные номера звонил потенциальный покупатель, назывался представителем некой организации и высказывал намерение перечислить деньги за товар на их счета. Женщины включались в переговоры, в ходе которых мужчина так строил фразы, что смог убедить собеседниц в том, что по ошибке перечислил им лишние деньги. А затем просил вернуть их обратно, указывая при этом телефонный номер.

В декабре прошлого года 46-летняя жительница поселка Шилово, продававшая шторы, перевела 37 300 рублей. Уже в феврале на продаже ортопедического матраса рязанка попалась на уловку и перевела около 200 тысяч рублей. Обе женщины обратились в полицию – сообщает сайт регионального УВД.

Сотрудники полиции доказали, что в интернет-пространстве чувствуют себя не хуже, чем мошенник, установили его место жительства и совместно с Росгвардией задержали его. Им оказался 22-летний житель Дягилева.

При обследовании его жилья полицейские изъяли 550 sim-карт, банковские карты, компьютерную технику и тетрадь с информацией, содержащей доказательства преступной деятельности, а также 54 тысячи рублей. Молодой рязанец задержан – на него заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU