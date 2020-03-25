В Рязань можно теперь доехать со столичного автовоказла «Южные ворота»

25 Март 2020 2020-03-25T20:10:00+03:00

Первый автобус в «страну березового ситца» уходит в 7:00, а последний – в 23:00

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25 марта начали продавать билеты на автобусы маршрута «Москва-Рязань». Они будут отправляться с международного автовокзала «Южные ворота». Пока только по понедельникам и средам – уточняет ГУП «Мосгортранс». Перевозчик – «Славянский экспресс». Автобусы в «страну березового ситца» отправляются: 07:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:45, 11:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 18:45, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15, 23:00.

Цена билета для взрослых составляет 450 рублей, для детей с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) – 225 рублей. Стоимость провоза багажа 50 рублей.

Как проехать: от метро «Братиславская», «Выхино», «Марьино», «Алма-Атинская», «Красногвардейская», «Царицыно» каждые 10-15 минут курсируют бесплатные маршрутные такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU