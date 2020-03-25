2020-03-25T15:48:50+03:00
Происшествия

В центре Рязани напротив вокзала горит деревянный дом

На Малом шоссе работают несколько пожарных расчетов [видео]
Александр РАДЫГИН
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На территории будущей стройки в центре Рязани загорелся дом.На территории будущей стройки в центре Рязани загорелся дом.
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В центре Рязани на Малом шоссе горит деревянный дом. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и полиция.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

На Малом шоссе в Рязани горит деревянный дом.

Напомним, участок Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара готовится под застройку двух многоэтажных домов. Территорию уже огородили двухметровым забором под снос старых домов и строительство.

Чтобы добраться до очага возгорания пожарным пришлось резать профлист.

Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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