В центре Рязани напротив вокзала горит деревянный дом
В центре Рязани на Малом шоссе горит деревянный дом. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и полиция.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
На Малом шоссе в Рязани горит деревянный дом.
Напомним, участок Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара готовится под застройку двух многоэтажных домов. Территорию уже огородили двухметровым забором под снос старых домов и строительство.
Чтобы добраться до очага возгорания пожарным пришлось резать профлист.
Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU