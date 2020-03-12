2020-03-12T11:17:51+03:00
Общество

Расизм или натуральная красота? В сети обсуждают рекламу мебельной фабрики

Рязанская компания сделала неоднозначную презентацию коллекции кожи из сырья крупного рогатого скота
Александр РАДЫГИН
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Фото: скриншот с официальной страницы фабрики Home collection.Фото: скриншот с официальной страницы фабрики Home collection.
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Рязанскую мебельную фабрику Home collection хотят уличить в расизме. В telegram-канале «Беспощадный пиарщик» опубликовали фотографию, на которой изображены девушки – от европеек до африканок - а рядом демонстрация кожи шести оттенков для обивки мебели.

«Девочки, приглядитесь к этой рекламе. СММщик рязанской фабрики мебели - бог. А какую шкуру выберешь ты?» — говорится в сообщении.

На официальных страницах компании в соцсетях, в подписи к коллажу было указано:

«Оттенки мягкой глины, горных скал, вулканического пепла, теплой древесины, плодородной земли - идеально впишутся в любой интерьер и создадут атмосферу единства с природой».

Как рассказали «Комсомолке» на самой мебельной фабрике, это презентация коллекции натуральной кожи из сырья крупного рогатого скота, которая используются для обивки мягкой мебели.

— Мы не хотели задеть чувства пользователей. Мы хотели показать натуральную красоту. Чтобы не нагнетать ситуацию, мы удалим пост, — отметила бренд-менеджер компании Василиса Карпухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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