В рязанском дворе срезали установленные автомобилистами столбики

10 Март 2020 2020-03-10T09:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани на улице Стройкова городские службы демонтировали три парковочные конструкции во дворе дома 4/62, сообщили в администрации областного центра. Металлические столбики с тросами, по всей видимости, установили жильцы пятиэтажки, считая, что имеют исключительное право парковать здесь свои автомобили.

Однако, согласно Правилам благоустройства, самовольно размещать такие конструкции на территории общего пользования, коим является двор, запрещено. Поэтому работники двух муниципальных учреждений «Управления по делам территорий города Рязани» и «Техобеспечение» - приехали, срезали столбики и вывезли их на спецплощадку.

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU