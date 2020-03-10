2020-03-10T09:07:08+03:00
Общество

В рязанском дворе срезали установленные автомобилистами столбики

Парковочные конструкции на территории общего пользования запрещены
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

В Рязани на улице Стройкова городские службы демонтировали три парковочные конструкции во дворе дома 4/62, сообщили в администрации областного центра. Металлические столбики с тросами, по всей видимости, установили жильцы пятиэтажки, считая, что имеют исключительное право парковать здесь свои автомобили.

Однако, согласно Правилам благоустройства, самовольно размещать такие конструкции на территории общего пользования, коим является двор, запрещено. Поэтому работники двух муниципальных учреждений «Управления по делам территорий города Рязани» и «Техобеспечение» - приехали, срезали столбики и вывезли их на спецплощадку.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно имя нового руководителя рязанской Федерации хоккея
Баста и участники благотворительного проекта исполнили мечту юной рязанки
ФК «Рязань» победил в контрольном матче на южных сборах
Почта России прокомментировала инцидент с обрушением потолка в отделении
Рязанский рецидивист пытался изнасиловать 67-летнюю пенсионерку
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел в Рязани
Рязанскую компанию оштрафовали на 1 млн за коррупционное правонарушение
На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб
На Первомайском проспекте в Рязани насмерть сбили женщину
В финале тяжеловесов рязанский боец ММА вырвал победу, «задушив» соперника
В рязанском дворе срезали установленные автомобилистами столбики
Во вторник в четырех районах Рязанской области отключат электричество
За невыплату зарплат дисквалифицировали директора рязанского предприятия
В Рязанской области торговали рыбой с многочисленными нарушениями
На свалку на окраине Рязани выбросили сотни автомобильных госномеров
Возле РГУ сделают официальную парковку. Возможно даже – многоуровневую
В почтовом отделении в поселке Строитель обрушился потолок
По вине взрослых на рязанских дорогах в ДТП погибли трое детей
Число заболевших гриппом в Рязани превысило эпидемический порог
Паводок оставил без транспортного сообщения шесть рязанских селений
В центре Рязани власти снесли торговую палатку
Весна пришла: в Рязани обнаружили десятки мертвых грачей
20 вакансий: в новую БСМП продолжают набирать сотрудников
Вандалы осквернили могилы на кладбище в поселке Павелец
Рязанка стала лучшим «Волшебным кулинаром» на конкурсе «Краса ВДВ-2020»
Рязанская фирма погасила полугодовую задолженность по зарплате