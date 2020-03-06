2020-03-06T11:45:07+03:00
Происшествия

На рязанской дороге «Волга» вылетела в кювет и протаранила столб

Пострадали два пассажира автомобиля. ДТП случилось в Сасовском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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5 марта два человека пострадали в ДТП на дороге, соединяющей два райцентра Рязанской области – Сасово и Кадом. «Волга» вылетела с дороги в левый по ходу движения кювет и протаранила столб.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария случилась примерно в 14.00 в 16 километрах от города Сасово. 60-летний водитель не пострадал, а вот его пассажирам – 59 и 18 лет – понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона в 2 ДТП различные травмы получили 5 человек. Инспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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