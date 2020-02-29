Любимов вместе с дочерьми встретил Масленицу в ЦКПиО
Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил проводы зимы в Центральном парке культуры и отдыха, где 29 февраля проходят масленичные гуляния. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор выложил селфи с двумя своими дочками.
«Друзья, поздравляю всех с Масленицей! Мы с дочками в ЦПКиО. А как вы отмечаете?», — поинтересовался Любимов у подписчиков.
Напомним, в этом году в Рязани Масленицу отмечают сразу на двух площадках – в ЦКПиО и Лесопарке, но все же главные мероприятия, в том числе – ярмарочный столб и сжигание чучела пройдут в Центральном городском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU