2020-02-29T17:35:53+03:00
Общество

Любимов вместе с дочерьми встретил Масленицу в ЦКПиО

Губернатор сделал селфи с детьми и поинтересовался у рязанцев, как они провожают зиму
Яков РЫКОВ
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Николай Любимов вместе с дочками погулял на Масленице в ЦКПиО.Николай Любимов вместе с дочками погулял на Масленице в ЦКПиО.
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Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил проводы зимы в Центральном парке культуры и отдыха, где 29 февраля проходят масленичные гуляния. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор выложил селфи с двумя своими дочками.

«Друзья, поздравляю всех с Масленицей! Мы с дочками в ЦПКиО. А как вы отмечаете?», — поинтересовался Любимов у подписчиков.

Напомним, в этом году в Рязани Масленицу отмечают сразу на двух площадках – в ЦКПиО и Лесопарке, но все же главные мероприятия, в том числе – ярмарочный столб и сжигание чучела пройдут в Центральном городском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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