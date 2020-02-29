Любимов вместе с дочерьми встретил Масленицу в ЦКПиО

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:35:53+03:00

Губернатор сделал селфи с детьми и поинтересовался у рязанцев, как они провожают зиму

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Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил проводы зимы в Центральном парке культуры и отдыха, где 29 февраля проходят масленичные гуляния. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор выложил селфи с двумя своими дочками.

«Друзья, поздравляю всех с Масленицей! Мы с дочками в ЦПКиО. А как вы отмечаете?», — поинтересовался Любимов у подписчиков.

Напомним, в этом году в Рязани Масленицу отмечают сразу на двух площадках – в ЦКПиО и Лесопарке, но все же главные мероприятия, в том числе – ярмарочный столб и сжигание чучела пройдут в Центральном городском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU