Из-за аварии жители двух улиц Рязани остались без воды

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:50:09+03:00

На улицах Кермазавода и Мехзавода нет холодной воды.

Власти города организовали подвоз воды, но когда водоснабжение полностью восстановят, пока непонятно

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На двух улицах Рязани в субботу отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийные работы на водопроводе в районе дома №35 по улице Мехзавода.

29 февраля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Мехзавода, дома с 19 по 37;

- ул. Керамзавода, дома с 10 по 38.

Воду будут подвозить к школе №54, расположенной по адресу: улица Мехзавода, дом №25.

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ИСТОЧНИК KP.RU