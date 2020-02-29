Из-за аварии жители двух улиц Рязани остались без воды
На двух улицах Рязани в субботу отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийные работы на водопроводе в районе дома №35 по улице Мехзавода.
29 февраля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Мехзавода, дома с 19 по 37;
- ул. Керамзавода, дома с 10 по 38.
Воду будут подвозить к школе №54, расположенной по адресу: улица Мехзавода, дом №25.
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ИСТОЧНИК KP.RU