2020-02-29T12:50:09+03:00
Недвижимость

Из-за аварии жители двух улиц Рязани остались без воды

Власти города организовали подвоз воды, но когда водоснабжение полностью восстановят, пока непонятно
Яков РЫКОВ
Поделиться:
На улицах Кермазавода и Мехзавода нет холодной воды.На улицах Кермазавода и Мехзавода нет холодной воды.
Изменить размер текста:

На двух улицах Рязани в субботу отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийные работы на водопроводе в районе дома №35 по улице Мехзавода.

29 февраля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Мехзавода, дома с 19 по 37;

- ул. Керамзавода, дома с 10 по 38.

Воду будут подвозить к школе №54, расположенной по адресу: улица Мехзавода, дом №25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УРТ прокомментировали «фейерверк» на троллейбусных проводах
Из-за аварии жители двух улиц Рязани остались без воды
Суд заочно арестовал рязанца, который скрывается в Испании около 3 лет
На сельхозпредприятии Рязанской области больше двух месяцев не платят зарплату
«Любимый дедушка, помним». Перед ДТП на Южном промузле водителю стало плохо
Татьяна Буланова прокомментировала драку во время своего выступления в Рязани
У Центрального автовокзала Lexus на скорости влетел в фуру
Бывшего зампреда рязанского правительства освободили по УДО
На улице Новоселов незнакомец сорвал с рязанца золотую цепочку
Баста даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский»
Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов
В центре Рязани на несколько дней запретят парковку автомобилей
В рязанской ИК начали производить контейнеры для сбора мусора
В Рязанской области дан старт предварительному голосованию
Два рязанских военкома пытались за деньги освободить призывника от армии
Две рязанки устроили потасовку во время выступления Татьяны Булановой
Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале
Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»
В Рязани продлили маршрут №66
Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу
Несколько десятков домов Рязани останутся без электричества
У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет
На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу