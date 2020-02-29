2020-02-29T10:50:48+03:00
Общество

На сельхозпредприятии Рязанской области больше двух месяцев не платят зарплату

ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) - является фактически градообразующим предприятием. Еще два года назад руководители хвалились достойной заработной платой и хорошими условиями труда
Александр РАДЫГИН
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ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) производит рапсовое масло для технической переработки.ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) производит рапсовое масло для технической переработки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура признала законным постановление следователя Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Голдинский МЭЗ» по статье УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Отметим, что санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

СПРАВКА «КП»

ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) - является фактически градообразующим предприятием. По данным журнала «Аграрный форум» за 2017 года, на МЭЗ работает около 60, а на элеваторном комплексе более 50 человек.

«Выплачивается достойная заработная плата, предоставляются горячие обеды за минимальную стоимость, созданы хорошие условия для работы и отдыха. Специалисты предприятий обеспечиваются жильем», — говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы работаете на ООО «Голдинский МЭЗ» и вам есть, что рассказать, сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

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- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

ИСТОЧНИК KP.RU

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