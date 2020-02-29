На сельхозпредприятии Рязанской области больше двух месяцев не платят зарплату

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:50:48+03:00

ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) - является фактически градообразующим предприятием. Еще два года назад руководители хвалились достойной заработной платой и хорошими условиями труда

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Прокуратура признала законным постановление следователя Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Голдинский МЭЗ» по статье УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Отметим, что санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

СПРАВКА «КП»

ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) - является фактически градообразующим предприятием. По данным журнала «Аграрный форум» за 2017 года, на МЭЗ работает около 60, а на элеваторном комплексе более 50 человек.

«Выплачивается достойная заработная плата, предоставляются горячие обеды за минимальную стоимость, созданы хорошие условия для работы и отдыха. Специалисты предприятий обеспечиваются жильем», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU