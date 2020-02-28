2020-02-28T17:20:45+03:00
Звезды

Баста даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский»

Это часть большого тура по России и Европе
Антон КОНОВАЛОВ
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6 марта один из самых успешных представителей российской хип-хоп-сцены Баста даст концерт в Рязани. Это часть большого тура по России и Европе. Известный рэпер порадует поклонников лучшими треками и композициями с последнего альбома «Баста 5», которые поднимались на верхние строчки отечественных хит-парадов и чарта iTunes.

Баста исполняет серьезную лирику простым языком, что делает его творчество интересным для разноплановой аудитории. Музыкант, режиссер и продюсер, Василий Вакуленко известен под несколькими творческими псевдонимами: его альтер-эго работают в разных стилях, и порой кажется, что это действительно разные люди. Неизменными остаются лишь талант и профессионализм, благодаря чему парень из Ростова-на-Дону достиг высоких вершин и востребован слушателем.

Концерт состоится в ДС «Олимпийский». Начало – в 20.00. Билеты на сайте bastatour.ru.

На правах рекламы. Возрастное ограничение 16+.

Афиша концерта.

Афиша концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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