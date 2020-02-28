На улице Новоселов незнакомец сорвал с рязанца золотую цепочку
Рязанские полицейские задержали 30-летнего рецидивиста по подозрению в уличном ограблении. В дежурную часть обратился 29-летний рязанец, который сообщил, что его ограбил незнакомец. Прибывшие на место оперативники опросили пострадавшего и записали приметы грабителя.
Как сказал пострадавший, в Песочне он находился в гостях. Вечером ему нужно было сходить в магазин, но на улице к нему обратился незнакомый.
«Злоумышленник был заметно пьян. Внезапно он ударил рязанца в лицо и, воспользовавшись замешательством, сорвал с него золотую цепочку, после чего убежал», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Вскоре полицейские по приметам задержали разыскиваемого мужчину. Он находился в одном из дворов в компании молодых людей. Уже в отделе выяснилось, что подозреваемый в ограблении ранее был судим за кражу и грабеж.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU