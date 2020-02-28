2020-02-28T17:32:54+03:00
Происшествия

На улице Новоселов незнакомец сорвал с рязанца золотую цепочку

Перед этим злоумышленник ударил молодого человека в лицо
Роман КАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанские полицейские задержали 30-летнего рецидивиста по подозрению в уличном ограблении. В дежурную часть обратился 29-летний рязанец, который сообщил, что его ограбил незнакомец. Прибывшие на место оперативники опросили пострадавшего и записали приметы грабителя.

Как сказал пострадавший, в Песочне он находился в гостях. Вечером ему нужно было сходить в магазин, но на улице к нему обратился незнакомый.

«Злоумышленник был заметно пьян. Внезапно он ударил рязанца в лицо и, воспользовавшись замешательством, сорвал с него золотую цепочку, после чего убежал», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вскоре полицейские по приметам задержали разыскиваемого мужчину. Он находился в одном из дворов в компании молодых людей. Уже в отделе выяснилось, что подозреваемый в ограблении ранее был судим за кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего зампреда рязанского правительства освободили по УДО
На улице Новоселов незнакомец сорвал с рязанца золотую цепочку
Баста даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский»
Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов
В центре Рязани на несколько дней запретят парковку автомобилей
В рязанской ИК начали производить контейнеры для сбора мусора
В Рязанской области дан старт предварительному голосованию
Два рязанских военкома пытались за деньги освободить призывника от армии
Две рязанки устроили потасовку во время выступления Татьяны Булановой
Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале
Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»
В Рязани продлили маршрут №66
Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу
Несколько десятков домов Рязани останутся без электричества
У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет
На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу