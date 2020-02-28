В центре Рязани на несколько дней запретят парковку автомобилей

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:33:46+03:00

Со 2-го по 6 марта на Заводском проезде нельзя будет парковать автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Со 2 по 6 марта 24:00 в центре Рязани ограничат стоянку транспорта на территории, которая прилегает к зданию многофункционального комплекса «Рязанский» на Заводском проезде в районе дома №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, парковку запретят из-за проведения в Рязани регионального Чемпионата «Молодые профессионалы».

Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию и не оставлять личный транспорт на указанной территории в эти дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU