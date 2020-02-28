В центре Рязани на несколько дней запретят парковку автомобилей
Со 2 по 6 марта 24:00 в центре Рязани ограничат стоянку транспорта на территории, которая прилегает к зданию многофункционального комплекса «Рязанский» на Заводском проезде в районе дома №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации властей, парковку запретят из-за проведения в Рязани регионального Чемпионата «Молодые профессионалы».
Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию и не оставлять личный транспорт на указанной территории в эти дни.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU