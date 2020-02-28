В рязанской ИК начали производить контейнеры для сбора мусора
В рязанской ИК-2 началось производство контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Вместиться в новые контейнеры может до 1,1 кубометра твердых отходов. Одна сторона изделия выполнена в виде металлической сетки, что позволит видеть содержимое и использовать контейнер только по назначению, например, для сбора пластика.
По данным ведомства, первая партия заказа составит 140 единиц. Продукция предназначена для нужд города и области. На данном производстве трудоустроено 5 осужденных. В дальнейшем в исправительном учреждении планируется расширение ассортимента выпускаемых изделий для раздельного сбора отходов.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU