2020-02-28T16:01:01+03:00
Общество

В рязанской ИК начали производить контейнеры для сбора мусора

Первая партия заказа составит 140 единиц
Константин МОГИЛИН
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Фото: УФСИН по Рязанской области.Фото: УФСИН по Рязанской области.
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В рязанской ИК-2 началось производство контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Вместиться в новые контейнеры может до 1,1 кубометра твердых отходов. Одна сторона изделия выполнена в виде металлической сетки, что позволит видеть содержимое и использовать контейнер только по назначению, например, для сбора пластика.

По данным ведомства, первая партия заказа составит 140 единиц. Продукция предназначена для нужд города и области. На данном производстве трудоустроено 5 осужденных. В дальнейшем в исправительном учреждении планируется расширение ассортимента выпускаемых изделий для раздельного сбора отходов.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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