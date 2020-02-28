Две рязанки устроили потасовку во время выступления Татьяны Булановой

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:25:14+03:00

Видео драки на концерте «Легенды 80-х и 90-х» попало в сеть. Полиция проводит проверку

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27 февраля на концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязанском цирке произошла драка. Видео инцидента очевидец выложил в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Потасовка случилась в момент, когда на арене выступала Татьяна Буланова. На записи видно, как две женщины выясняют отношения под один из главных хитов известной певицы - «Не плачь».

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» рассказали, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть после примерно 21.20. На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они установили участниц конфликта и опросили их.

- В настоящий момент проводится проверка, после чего будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/763483" frameborder="0"></iframe> Драка под песню Булановой.

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ИСТОЧНИК KP.RU