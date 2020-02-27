Рязанские следователи разыскивают причастных к убийству жителя Пензы

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:39:52+03:00

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Следователи из Рязани продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного Комитета по региону.

Останки неизвестного обнаружили в лесу неподалеку от деревни Лопухи Рязанского района 27 ноября 2017 года. В результате проведения судебно-генетических экспертиз в 2019 году личность погибшего установили. Им оказался 21-летний житель города Пензы.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Артем Дорофеев. Его имя стало широко известно в последние дни, после того, как в некоторых СМИ появилась информация о возможной причастности к его убийству одного из фигурантов дела «Сети»*

Напомним, фигурантам этого уголовного дела суд вынес строгие приговоры - от 6 до 18 лет тюрьмы. Ребят из Пензы обвинили в подготовке теракта. Обвиняемые заявили, что во время следствия их пытали силовики, желая выбить нужные показания, а само дело сфабриковано.

* Запрещенное в России террористическое сообщество

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ИСТОЧНИК KP.RU