2020-02-27T17:01:56+03:00
Политика

Рязанские депутаты задали заместителю начальника полиции волнующие горожан вопросы

На очередном заседании представитель УМВД отчитался об итогах работы в 2019 году
Антон КОНОВАЛОВ
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Депутат Елена Волкова обратила внимание правоохранительных органов на работу магазинов, которые торгуют алкоголем без лицензии. Фото: Рязанская городская Дума.Депутат Елена Волкова обратила внимание правоохранительных органов на работу магазинов, которые торгуют алкоголем без лицензии. Фото: Рязанская городская Дума.
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27 февраля на заседании Рязанской городской Думы представил отчет об итогах работы в 2019 году заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев. Он рассказал депутатам о проведенных мероприятиях по охране общественного порядка и профилактике преступности в областном центре.

По словам Дмитрия Юрьевича, хотя в минувшем году количество зарегистрированных преступлений выросло, уровень преступности (на 100 тыс. человек населения) по-прежнему остается значительно ниже среднего – как по России, так и по ЦФО. Увеличилось в Рязани и число раскрытых преступлений.

В своем докладе представитель УМВД отразил не только тенденции, связанные с криминогенной обстановкой, но и те проблемные вопросы, которые требуют решения на уровне законодательной власти. В свою очередь, депутаты выразили готовность рассмотреть, проработать эти вопросы и выступить с необходимыми инициативами.

Кроме того, народные избранники задали Дмитрию Григорьеву вопросы, которые больше всего волнуют горожан. В частности, речь шла о борьбе с незаконной торговлей алкогольной продукцией и сомнительными питейными заведениями в жилых микрорайонах. Депутатов также беспокоили случаи вандализма в недавно благоустроенных общественных пространствах, в том числе Комсомольском парке.

Замначальника областного УМВД заверил, что полицейские учтут названные факты в своей работе и усилят контроль по этим направлениям, в том числе во взаимодействии с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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