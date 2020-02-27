В Рязани упростят возврат автомобиля со штрафстоянки

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:11:48+03:00

Для оплаты штрафа надо будет ездить не в Соколовку, а на улицу Солнечную

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В Рязани автовладельцам упростят процедуру возврата машины, эвакуированной на штрафстоянку. Чтобы для оплаты штрафа не нужно было ездить в поселок Соколовка, отдельный батальон ДПС планируют перевести с улицы Лесной на улицу Солнечную, где базируется региональное управление ГИБДД.

Произойти это может уже в 2020 году. По крайней мере, такой вариант прорабатывается, заявил 27 февраля заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев.

Информацию Григорьев озвучил на заседании гордумы, где он представлял доклад.

СПРАВКА «КП»

Сейчас, чтобы вызволить машину из «плена», необходимо пройти следующую процедуру:

- позвонить в дежурную часть и узнать, на какую из стоянок эвакуирован автомобиль;

- приехать на стоянку за протоколом задержания;

- доехать до отдельного батальона ДПС ГИБДД (Рязань, ул. Лесная, д. 28 - пос. Соколовка), оплатить штраф;

- вернуться за автомобилем на автостоянку и возместить затраты на эвакуацию и содержание машины.

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В пределах областного центра перемещение на штрафстоянку будет стоить 1723 и 3133 рубля для разных эвакуаторов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU