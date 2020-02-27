2020-02-27T15:32:11+03:00
Происшествия

Рабочему из Узбекистана на мебельной фабрике под Рязанью отрезало четыре пальца

По факту ЧП на производстве Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося
Роман КАРПОВ
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25 февраля на предприятия по производству мебели в селе Поляны Рязанского района 25-летний рабочий получил травму руки с ампутацией четырех пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета региона.

Молодой человек, приехавший из республики Узбекистан, трудился на фабрике подсобным рабочим. Травму он получил в момент работы на фрезерном станке, после чего был доставлен в больницу для оказания помощи.

По факту ЧП ведомством проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности следователей интересует, насколько тщательно на предприятии соблюдалась техника безопасности и правила охраны труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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