2020-02-27T15:06:09+03:00
Общество

Рязанская гордума присвоила улице в ДПР имя Героя России Романа Соколова

Депутаты отметили важность принятого решения для увековечения памяти достойнейших представителей нашего общества
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Рязанская городская Дума.Фото: Рязанская городская Дума.
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Одна из строящихся улиц Рязани отныне будет носить имя Героя России, гвардии капитана, выпускника РВВДКУ Романа Соколова. Решение о присвоении наименования объекту улично-дорожной сети в микрорайоне ДПР-7 принято на заседании Рязанской городской Думы 27 февраля.

Депутаты единодушно проголосовали «за» и отметили, насколько важно принятое решение для сохранения памяти о достойнейших представителях нашего общества. Таким, безусловно, является Роман Соколов, который в 2000 году героически проявил себя во время боевых действий в Чечне, в районе Аргунского ущелья, и погиб, выполняя свои воинский долг.

Народные избранники поблагодари за активное содействие родителей Романа Соколова и коллектив школы №8, которая также названа его именем и где открыт музей, посвященный офицеру-земляку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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