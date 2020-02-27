Рязанская гордума присвоила улице в ДПР имя Героя России Романа Соколова

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из строящихся улиц Рязани отныне будет носить имя Героя России, гвардии капитана, выпускника РВВДКУ Романа Соколова. Решение о присвоении наименования объекту улично-дорожной сети в микрорайоне ДПР-7 принято на заседании Рязанской городской Думы 27 февраля.

Депутаты единодушно проголосовали «за» и отметили, насколько важно принятое решение для сохранения памяти о достойнейших представителях нашего общества. Таким, безусловно, является Роман Соколов, который в 2000 году героически проявил себя во время боевых действий в Чечне, в районе Аргунского ущелья, и погиб, выполняя свои воинский долг.

Народные избранники поблагодари за активное содействие родителей Романа Соколова и коллектив школы №8, которая также названа его именем и где открыт музей, посвященный офицеру-земляку.

ИСТОЧНИК KP.RU