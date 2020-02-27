Подозреваемому в убийстве рязанского ветерана продлили арест
19 февраля Московский районный суд Рязани продлил арест Максиму Куприну, подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе райсуда.
Согласно решению судьи, в СИЗО Куприн пробудет до 27 марта включительно.
Напомним, 26 сентября 2019 года в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела ветерана и его супруги с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве в начале октября задержали 20-летнего выходца из села Гремяки Пронского района. После задержания молодой человек отказался давать показания.
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«Комсомолка» побывала на малой родине Максима Куприна в Пронском районе. Именно он является единственным обвиняемым в гибели блокадника Павла Макеева и его жены Риммы Федоровны (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU