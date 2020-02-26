26 Февр. 2020 2020-02-26T18:02:40+03:00

В четверг в Рязани массово отключат воду – более 40 улиц. Фото: Алексей ФОКИН

На водопроводе на улице Новой пройдут ремонтные работы. Воды не будет до конца суток

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В четверг в Рязани произойдет массовое отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – ремонт водопровода в районе дома №14 по улице Новой.

27 февраля с 09:00 до 24:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;

- ул. Совхозная;

- ул. 8 Марта;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. Гражданская, дома с 1 по 29, дома с 4 по 22;

- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- площадь Попова;

- 1-й Гражданский проезд;

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- 3-й проезд Новой;

- 4-й проезд Новой;

- 5-й проезд Новой;

- 6-й проезд Новой;

- ул. Тургенева;

- ул. Гражданская, дома с 31 по 47, дома с 26а по 30;

- ул. Электрозаводская, д. 87;

- ул. Боголюбова;

- ул. Макаренко;

- ул. Белинского;

- ул. проезд Белинского;

- ул. Тимуровцев, д. 3а;

- ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 51в, д. 63 (д/сад №6), д. 110, д. 108/13;

- ул. Радиозаводская, д. 8;

- ул. Циолковского, д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по д. 16 и с корпусами;

- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

- ул. Урицкого, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/61, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1;

- ул. Есенина, д. с 37/2 по 71, д. 57 (школа №43);

- ул. Колхозная;

- ул. проезд Машиностроителей;

- ул. Маяковского;

- ул. Горького, д. 1, д. 5, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22, д. 10.

27 февраля с 09:30 до 16:00 воды не будет по адресу: ул. Большая, д. 94, а с 09:00 до 17:00 воды не будет в Канищеве по улице Колхозная, дома с 1 по 41.

Кроме того, будет снижена подача воды по следующим адресам:

- ул. Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, дома с 1 по 45;

- микрорайон Кальное;

- ул. Новая;

- ул. Есенина;

- ул. Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- ул. Затинная;

- ул. Скоморошинская;

- площадь 26 Бакинских комиссаров;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Радищева;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Лермонтова;

- ул. Урицкого;

- проезд Грибоедова;

- проезд Щедрина;

- проезд Речников;

- площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;

- Торговый городок;

- ул. Солотчинское шоссе, д. 4;

- ул. Окский проезд, д. 2б.

Ориентировочно с 12:00 городские власти организуют подвоз технической воды на площадь Попова и на улицу Касимовское шоссе, стр. 25 корп. 4 (магазин «Пятерочка»).

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ИСТОЧНИК KP.RU