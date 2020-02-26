В четверг в Рязани массово отключат воду – более 40 улиц
В четверг в Рязани произойдет массовое отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – ремонт водопровода в районе дома №14 по улице Новой.
27 февраля с 09:00 до 24:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;
- ул. Совхозная;
- ул. 8 Марта;
- ул. Электрозаводская;
- ул. Попова;
- ул. Радиозаводская;
- 1-й Совхозный проезд;
- ул. Гражданская, дома с 1 по 29, дома с 4 по 22;
- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;
- 1-й проезд Новой;
- 2-й проезд Новой;
- площадь Попова;
- 1-й Гражданский проезд;
- 1-й проезд Новой;
- 2-й проезд Новой;
- 3-й проезд Новой;
- 4-й проезд Новой;
- 5-й проезд Новой;
- 6-й проезд Новой;
- ул. Тургенева;
- ул. Гражданская, дома с 31 по 47, дома с 26а по 30;
- ул. Электрозаводская, д. 87;
- ул. Боголюбова;
- ул. Макаренко;
- ул. Белинского;
- ул. проезд Белинского;
- ул. Тимуровцев, д. 3а;
- ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 51в, д. 63 (д/сад №6), д. 110, д. 108/13;
- ул. Радиозаводская, д. 8;
- ул. Циолковского, д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по д. 16 и с корпусами;
- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);
- ул. Урицкого, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/61, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1;
- ул. Есенина, д. с 37/2 по 71, д. 57 (школа №43);
- ул. Колхозная;
- ул. проезд Машиностроителей;
- ул. Маяковского;
- ул. Горького, д. 1, д. 5, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22, д. 10.
27 февраля с 09:30 до 16:00 воды не будет по адресу: ул. Большая, д. 94, а с 09:00 до 17:00 воды не будет в Канищеве по улице Колхозная, дома с 1 по 41.
Кроме того, будет снижена подача воды по следующим адресам:
- ул. Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, дома с 1 по 45;
- микрорайон Кальное;
- ул. Новая;
- ул. Есенина;
- ул. Грибоедова;
- ул. Щедрина;
- ул. Затинная;
- ул. Скоморошинская;
- площадь 26 Бакинских комиссаров;
- ул. Подгорная;
- ул. Введенская;
- ул. Ленина;
- ул. Полевая;
- ул. Радищева;
- ул. Свободы;
- ул. Вознесенская;
- ул. Фирсова;
- ул. Лермонтова;
- ул. Урицкого;
- проезд Грибоедова;
- проезд Щедрина;
- проезд Речников;
- площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;
- Торговый городок;
- ул. Солотчинское шоссе, д. 4;
- ул. Окский проезд, д. 2б.
Ориентировочно с 12:00 городские власти организуют подвоз технической воды на площадь Попова и на улицу Касимовское шоссе, стр. 25 корп. 4 (магазин «Пятерочка»).
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ИСТОЧНИК KP.RU