На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:47:01+03:00

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25 февраля в Рязани на улице Молодцова под машину попала 65-летняя рязанка. Как сообщает пресс-служба УМВД, инцидент произошел в 16.05 у дома №6 на улице Молодцова.

По предварительной информации, озвученной Госавтоинспекцией, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, но, судя по фото с места происшествия, в непосредственной близости от него. Наезд совершил 21-летний водитель на автомобиле Skoda Fabia.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU