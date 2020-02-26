2020-02-26T12:47:01+03:00
Происшествия

На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка

Пострадавшую доставили в больницу. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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25 февраля в Рязани на улице Молодцова под машину попала 65-летняя рязанка. Как сообщает пресс-служба УМВД, инцидент произошел в 16.05 у дома №6 на улице Молодцова.

По предварительной информации, озвученной Госавтоинспекцией, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, но, судя по фото с места происшествия, в непосредственной близости от него. Наезд совершил 21-летний водитель на автомобиле Skoda Fabia.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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