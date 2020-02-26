На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка
Пострадавшую доставили в больницу. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода
Фото: УМВД по Рязанской области.
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25 февраля в Рязани на улице Молодцова под машину попала 65-летняя рязанка. Как сообщает пресс-служба УМВД, инцидент произошел в 16.05 у дома №6 на улице Молодцова.
По предварительной информации, озвученной Госавтоинспекцией, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, но, судя по фото с места происшествия, в непосредственной близости от него. Наезд совершил 21-летний водитель на автомобиле Skoda Fabia.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU