В Рязани снова начнет работать маршрут №30

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:40:37+03:00

По нему будут курсировать 9 автобусов среднего класса с возможностью расплатиться льготной картой

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С 27 февраля на улицы Рязани вернутся автобусы №30, сообщает пресс-служба администрации города. На маршруте «ул. Березовая – Недостоево» будут работать 9 машин среднего класса.

Кроме того, известно, что на «тридцатках» будет возможность оплаты проезда льготными картами «УмКА».

Маршрут №30, согласно реестру, проходит по улицам Черновицкой, Гагарина, Дзержинского, Первомайском проспекту, Московскому шоссе, далее – по путепроводу, улицам Октябрьской и Промышленной.

ИСТОЧНИК KP.RU