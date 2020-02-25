2020-02-25T14:15:38+03:00
Политика

В финал «Лидеров России» вышел рязанец

Сергей Гуртиков станет остался единственным представителем региона на престижном конкурсе
Антон КОНОВАЛОВ
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Единственный представитель Рязанской области из десяти участвовавших преодолел полуфинал ЦФО всероссийского конкурса «Лидеры России». Место среди 270 финалистов завоевал Сергей Гуртиков из ООО «Русская Аграрная Группа».

Конкурс проводится некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе президента. В качестве наставников на нем выступают высокопоставленные государственные управленцы и руководители крупных компаний.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в следующий этап прошли участники, которые успешнее других справились с так называемыми управленческими кейсами. Теперь для выхода в суперфинал им предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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