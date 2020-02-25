В лобовом ДТП в Рязанской области погибла 7-летняя девочка
23 февраля в ДТП между городами Шацк и Сасово погибла 7-летняя девочка. Она находилась в салоне BMW 320i, который «лоб в лоб» столкнулся с Volkswagen Tiguan.
Как сообщает пресс-служба УМВД, авария случилась на 22 километре дороги, соединяющей два райцентра. По предварительной информации, на встречную полосу выехал BMW под управлением 26-летнего рязанца.
Извлеченная и покореженного седана девочка скончалась по дороге в больницу. Сам водитель, ехавшая с ним 28-летняя женщина, а также 31-летняя пассажирка Volkswagen пострадали.
В 19 других ДТП за пятницу и выходные на территории Рязанской области различные травмы получили 26 человек.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU