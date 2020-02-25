В лобовом ДТП в Рязанской области погибла 7-летняя девочка

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:59:01+03:00

Между городами Шацк и Сасово столкнулись BMW и Volkswagen

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23 февраля в ДТП между городами Шацк и Сасово погибла 7-летняя девочка. Она находилась в салоне BMW 320i, который «лоб в лоб» столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Как сообщает пресс-служба УМВД, авария случилась на 22 километре дороги, соединяющей два райцентра. По предварительной информации, на встречную полосу выехал BMW под управлением 26-летнего рязанца.

Извлеченная и покореженного седана девочка скончалась по дороге в больницу. Сам водитель, ехавшая с ним 28-летняя женщина, а также 31-летняя пассажирка Volkswagen пострадали.

В 19 других ДТП за пятницу и выходные на территории Рязанской области различные травмы получили 26 человек.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU