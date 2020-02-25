2020-02-25T11:34:26+03:00
Недвижимость

Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла

Теплоэнергетики обещают закончить все работы по восстановлению тепла к 16 часам
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла.Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

25 февраля в 08:40 на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина снижения – аварийные работы на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.

Во вторник до 16:00 недостаточное количество тепла будет по следующим адресам:

- ул. Магистральная, дома с 13 по 21, д. 16а (детский сад №146);

- ул. Октябрьская, дома с 56 по 64, д. 56а (школа №48);

- ул. Энгельса, д. 28, д. 53;

- ул. Бронная, д. 2 корп. 1, д. 4.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лобовом ДТП в Рязанской области погибла 7-летняя девочка
Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла
Житель Скопина установил себе надгробие
На пожаре в рязанской 12-этажке погибла женщина
Шесть рязанских красавиц выступили на неделе моды в Милане
Рязанское правительство проведет выездное заседание в Шацке
В Рязани узбек избил двух женщин-полицейских
Собаку Матрену, с которой сняли скальп – спасли. Теперь ей ищут дом
Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла
Нужно было ехать на «Евровидение». Рязанский боец прокомментировал поражение на турнире по ММА
Чекист и Балерина: в Рязанской области завершились гонки на рысаках
Включите голову! Роман Путин высказался против строительства школы в Лесопарке
На «Водоканале» в Рязани произошло короткое замыкание – выезжало МЧС
Известная певица Нина Шацкая спела песню под рязанским снегопадом