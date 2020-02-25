Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла
25 февраля в 08:40 на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина снижения – аварийные работы на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.
Во вторник до 16:00 недостаточное количество тепла будет по следующим адресам:
- ул. Магистральная, дома с 13 по 21, д. 16а (детский сад №146);
- ул. Октябрьская, дома с 56 по 64, д. 56а (школа №48);
- ул. Энгельса, д. 28, д. 53;
- ул. Бронная, д. 2 корп. 1, д. 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU