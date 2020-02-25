Из-за аварии на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:34:26+03:00

Теплоэнергетики обещают закончить все работы по восстановлению тепла к 16 часам

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25 февраля в 08:40 на нескольких улицах Рязани снизили подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина снижения – аварийные работы на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.

Во вторник до 16:00 недостаточное количество тепла будет по следующим адресам:

- ул. Магистральная, дома с 13 по 21, д. 16а (детский сад №146);

- ул. Октябрьская, дома с 56 по 64, д. 56а (школа №48);

- ул. Энгельса, д. 28, д. 53;

- ул. Бронная, д. 2 корп. 1, д. 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU