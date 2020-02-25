Житель Скопина установил себе надгробие
Пожилой житель Скопина установил на местном кладбище надгробие со своим изображением и открытой датой смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производителя.
Гранитная плита приехала в райцентр из города Донецка, расположенного на границе с Украиной в Ростовской области. Траурный бизнес в этом некогда шахтерском поселении очень развит. Заказчик – рязанский пенсионер, не так давно потерявший спутницу жизни.
- Плита была разделена на две части: на одной стороне — портрет супруги, на другой — его самого, - рассказывает директор гранитного цеха Виталий К.
Когда надгробие установили, свою часть дедушка заклеил целлофаном - «чтоб посетители раньше времени его не хоронили».
ИСТОЧНИК KP.RU