2020-02-23T19:44:43+03:00
Происшествия

Автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в Рязани

Авария произошла на перекрестке улиц Горького и Свободы
Роман КАРПОВ
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Фото: ПУВР.Фото: ПУВР.
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23 февраля на перекрестке улиц Горького и Свободы столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и BMW. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

При этом автор поста не уточнил никаких других обстоятельств случившегося. Ехал ли таксомотор с пассажирами или нет.

При этом в комментариях к посту некоторые из рязанцев высказали свое негативное мнение о манере вождения водителей этого оператора такси.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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