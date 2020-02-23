Автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в Рязани
23 февраля на перекрестке улиц Горького и Свободы столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и BMW. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
При этом автор поста не уточнил никаких других обстоятельств случившегося. Ехал ли таксомотор с пассажирами или нет.
При этом в комментариях к посту некоторые из рязанцев высказали свое негативное мнение о манере вождения водителей этого оператора такси.
К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU