2020-02-23T17:15:41+03:00
Происшествия

Неравнодушная рязанка рассказала, как стала свидетелем ограбления

Молодчик в красной куртке опустошил кошелек пожилой женщины
Роман КАРПОВ
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23 февраля в 12 часов 19 минут во дворе многоквартирного дома на площади Театральной неизвестный молодой человек ограбил пожилую женщину. Об этом в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила свидетель преступления Лариса Гришкова.

«Молодой человек в красной куртке вырвал пакет из рук бабушки, отбежал метра три и швырнул пустой кошелек ей обратно. На крики он не прореагировал, обежал дом и по ступенькам драмтеатра двинулся в сторону улицы Циолковского», - поделилась Лариса.

При этом женщина рассказала, что наблюдала за преступлением с балкона и посетовала, что пока пыталась дозвониться в полицию, не успела сфотографировать злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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