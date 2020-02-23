Неравнодушная рязанка рассказала, как стала свидетелем ограбления

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля в 12 часов 19 минут во дворе многоквартирного дома на площади Театральной неизвестный молодой человек ограбил пожилую женщину. Об этом в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила свидетель преступления Лариса Гришкова.

«Молодой человек в красной куртке вырвал пакет из рук бабушки, отбежал метра три и швырнул пустой кошелек ей обратно. На крики он не прореагировал, обежал дом и по ступенькам драмтеатра двинулся в сторону улицы Циолковского», - поделилась Лариса.

При этом женщина рассказала, что наблюдала за преступлением с балкона и посетовала, что пока пыталась дозвониться в полицию, не успела сфотографировать злоумышленника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU