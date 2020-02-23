Елена Сорокина поздравила рязанских мужчин с 23 февраля
Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила мужчин с Днем защитника Отечества – 23 февраля. В своем обращении сити-менеджер поблагодарила и тех, кто посвятил себя воинской службе и тех, кто мирным трудом добивается благополучия страны.
«Уважаемые рязанцы! Благородство и мужество, честь и отвага у вас в крови. Вы достойно несете груз ответственности во всех сферах жизни. Поддерживаете тех, кто в этом нуждается, являетесь опорой для своих близких, добиваетесь поставленных целей и показываете пример настоящего мужского характера», - отметила Сорокина.
Также глава администрации пожелала мужчинам «каждый день слышать слова одобрения и уважения».
ИСТОЧНИК KP.RU