Елена Сорокина поздравила рязанских мужчин с 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:15:18+03:00

Глава городской администрации пожелала защитникам Отечества каждый день слышать слова одобрения и уважения

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила мужчин с Днем защитника Отечества – 23 февраля. В своем обращении сити-менеджер поблагодарила и тех, кто посвятил себя воинской службе и тех, кто мирным трудом добивается благополучия страны.

«Уважаемые рязанцы! Благородство и мужество, честь и отвага у вас в крови. Вы достойно несете груз ответственности во всех сферах жизни. Поддерживаете тех, кто в этом нуждается, являетесь опорой для своих близких, добиваетесь поставленных целей и показываете пример настоящего мужского характера», - отметила Сорокина.

Также глава администрации пожелала мужчинам «каждый день слышать слова одобрения и уважения».

ИСТОЧНИК KP.RU