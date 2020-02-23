2020-02-23T11:34:21+03:00
Общество

В Рязани пустят с молотка имущество должников на 12 млн рублей

На торги выставят автомобили, прицепы, долю в компании, офисную мебель и технику
Антон КОНОВАЛОВ
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УФССП по Тульской области анонсировало аукион в Рязани. 12 марта на улице Дзержинского, 14б (каб. 21) с молотка пустят имущество должников на общую сумму 12 млн рублей.

По информации приставов, на торги, которые начнутся в 11.00, выставлены автомобили, тракторный полуприцеп и прицеп, доля в уставном капитале компании, офисная мебель и техника.

Заявки на участие в аукционе принимают до 2 марта с 9 до 16 часов и перерывом на обед по трем адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;

- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;

- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.

Кроме того, управление соседнего региона рассказало о ближайших аукционах на электронных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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