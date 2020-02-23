В Рязани пустят с молотка имущество должников на 12 млн рублей
УФССП по Тульской области анонсировало аукион в Рязани. 12 марта на улице Дзержинского, 14б (каб. 21) с молотка пустят имущество должников на общую сумму 12 млн рублей.
По информации приставов, на торги, которые начнутся в 11.00, выставлены автомобили, тракторный полуприцеп и прицеп, доля в уставном капитале компании, офисная мебель и техника.
Заявки на участие в аукционе принимают до 2 марта с 9 до 16 часов и перерывом на обед по трем адресам:
- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Кроме того, управление соседнего региона рассказало о ближайших аукционах на электронных площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU