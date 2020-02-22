В воскресенье погода в Рязанской области испортится

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:02:01+03:00

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23 февраля погода в регионе, согласно прогнозу Рязанского ЦГМС, изменится не в лучшую сторону. Выпадут осадки: все начнется со снега, причем с метелью, который днем перейдет в мокрый снег и дождь. Это усложнит дорожную обстановку, так как из-за колебаний температуры воздуха на отдельных участках дорог будет образовываться гололедица. Кроме того, местами ожидается туман.

Температуру, кстати, метеорологи прогнозируют в пределах -5…0 градусов ночью и -1…+4 градуса в светлое время суток, то есть станет лишь немного холоднее. Притом ветер усилится до 7-12 м/с, а при порывах его скорость будет достигать 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU