Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Рязани

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:36:26+03:00

Вызов поступил в ночь на 22 февраля с улицы Коняева

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На улице Коняева в Рязани в ночь на 22 февраля загорелся жилой дом. На вызов, поступивший в 2.58, выезжали 16 человек личного состава на четырех пожарных автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал мужчина 43 лет – его госпитализировали с ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU