Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Рязани
Вызов поступил в ночь на 22 февраля с улицы Коняева
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На улице Коняева в Рязани в ночь на 22 февраля загорелся жилой дом. На вызов, поступивший в 2.58, выезжали 16 человек личного состава на четырех пожарных автомобилях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал мужчина 43 лет – его госпитализировали с ожогами.
ИСТОЧНИК KP.RU