В Кораблинском районе с нарушениями приватизировали муниципальное имущество

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:10:23+03:00

Два сельских поселения при проведении торгов нарушили несколько норм законодательства

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Прокуратура Кораблинского района проверила, как исполняется законодательств о приватизации государственного и муниципального имущества.

Так проверка установила, что администрация Бобровинского сельского поселения в 2019 году организовала торги для реализации плана приватизации муниципального имущества.

В прогнозный план приватизации сельские чиновники включили два нежилых помещения, однако в извещении о проведении торгов, характеристика муниципального имущества, предлагаемого к продаже, указана иная.

«Указанное обстоятельство свидетельствует о размещении недостоверной информации, что нарушает принципы открытости, прозрачности и общедоступности информации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, недостоверная информация о предлагаемых к продаже объектах заведомо исключает покупателей, имеющих возможность подать заявку. Вместе с тем, в данном извещении также имеются сведения о продаже и земельного участка, но данный объект чиновники почему-то не включили в план приватизации.

Но и это еще не все. Вся недвижимость, включенная в план приватизации на 2019 год, в реестр муниципального имущества не включена, что указывает на ненадлежащий учет имущества.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила и в администрации Молвинослободского сельского поселения.

По фактам выявленных нарушений прокуратура в исполнительные органы местного самоуправления внесла два представления об устранении нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU