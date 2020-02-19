2020-02-19T18:43:55+03:00
Общество

В Рязанской области в четверг станет еще теплее

Погода зайдет на очередной температурный рекорд
Антон КОНОВАЛОВ
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20 февраля в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Станет еще теплее: -3…+2 градуса ночью и +1…+6 градусов днем.

Отметим, что исторический максимум для этого дня в Рязани зафиксирован в 1998 году и составляет +3,1. Таким образом, нынешняя аномалия может вылиться в очередной температурный рекорд.

Осадков в четверг не предвидится. Ночью и утром метеорологи прогнозируют туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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