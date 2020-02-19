2020-02-19T14:34:35+03:00
Общество

В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения

Согласно «легенде», возгорание началось в комнате приема передач
Константин МОГИЛИН
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Фото: УФСИН по Рязанской области.Фото: УФСИН по Рязанской области.
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В следственном изоляторе №2, расположенном в Ряжске, прошли пожарные учения. Согласно «легенде», возгорание началось в комнате приема передач из-за поломки электрооборудования.

«Сотрудники дежурной смены учреждения вызвали пожарный расчет и эвакуировали людей. Личный состав включился в ликвидацию пожара, используя первичные средства тушения», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В короткое время условное возгорание локализовали, а затем ликвидировали. Учения прошли успешно.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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