В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В следственном изоляторе №2, расположенном в Ряжске, прошли пожарные учения. Согласно «легенде», возгорание началось в комнате приема передач из-за поломки электрооборудования.
«Сотрудники дежурной смены учреждения вызвали пожарный расчет и эвакуировали людей. Личный состав включился в ликвидацию пожара, используя первичные средства тушения», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
В короткое время условное возгорание локализовали, а затем ликвидировали. Учения прошли успешно.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU