Воздух в рязанском поселке прогрелся до рекордной температуры

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:30:34+03:00

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14 февраля в поселке Павелец Скопинского района зафиксировали рекордно высокую для этого дня температуру. Воздух здесь прогрелся до +4,4 градуса Цельсия. Это на более чем на 6 градусов выше нормы. Прежний максимум составлял +2,4, и случился он в 2015 году.

Интересно, что в Рязани в пятницу температура выше +1,9 градуса не поднялась. После самого теплого января в истории метеонаблюдений рекордов тепла в областном центре пока зафиксировано не было, хотя средние значения все равно ощутимо выше привычных для нашего климата.

ИСТОЧНИК KP.RU