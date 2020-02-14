2020-02-14T17:10:11+03:00
Происшествия

Напротив кожвендиспансера в Рязани подрались водители

Одного из участников конфликта госпитализировали, второго нашли и задержали
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ryazandtpФото: vk.com/ryazandtp
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14 февраля около 14.30 в Рязани напротив областного кожно-венерологического диспансера (улица Спортивная, 9) произошел конфликт между двумя водителями. Мужчины, один из которых управлял Hyundai, а другой – Renault, остановились, чтобы выяснить отношения по поводу неустановленной пока дорожной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе полиции, претензии к «коллеге» предъявлял водитель Hyundai. Он же в итоге перешел к рукоприкладству: ударил рязанца 1973 года рождения кулаком в лицо, из-за чего тот упал на проезжую часть и какое-то время пролежал, по всей видимости, в отключке.

Агрессор ничего предпринимать не стал, а просто сел в машину и скрылся. Опросив очевидцев, полицейские установили автомобиль драчуна, нашли его самого и доставили в отдел.

Что же касается пострадавшего, то серьезных травм он, по предварительной информации, не получил. Тем не менее, для уточнения диагноза его госпитализировали.

Проверка по факту инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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