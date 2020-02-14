Рязанским полицейским передали 12 новых автомобилей
Рязанскому батальону патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области передали 12 спецавтомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В торжественной обстановке начальник регионального управления МВД генерал-майор Сергей Лебедев вручил полицейским-водителям отдельного батальона патрульно-постовой службы ключи от служебных машин, одна из которых предназначена для кинологов с отсеком для двух собак.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Все автомобили оснащены проблесковыми маячками и устройствами для специального звукового сигнала, а внутри удобного салона на передней панели располагается спецтехника и рации для быстрой связи с дежурной частью.
Новый служебный транспорт уже поставили на баланс.
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ИСТОЧНИК KP.RU