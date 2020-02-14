В День всех влюбленных в Рязани возбудили дело против пары «закладчиков»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:10:13+03:00

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В День святого Валентина в Рязани возбудили дело против пары «закладчиков». Разлука 28-летнему мужчине и 19-летней девушке может показаться сущим пустяком, ведь часть 4 статьи 228.1 сулит им до 20 лет лишения свободы.

Парочка состоит в отношениях больше года и в какой-то момент встала на кривую дорожку: влюбленные сначала сами увлеклись синтетическими наркотиками, а потом, когда закончились деньги, начали участвовать в торговле ими через импровизированные тайники.

Когда спецназ «Гром» задерживал подозреваемых в окрестностях села Реткино, они перевозили контейнеры с 238 граммами той самой дряни. Позже из 17 уже сделанных ими закладок полицейские изъяли еще 47 граммов.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наркоторговцев выдала «характерная интернет-активность». Не помогли и предпринятые ими меры конспирации.

ИСТОЧНИК KP.RU