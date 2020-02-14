2020-02-14T08:33:30+03:00
Происшествия

На улице Дзержинского в Рязани насмерть сбили пешехода

Человек пересекал проезжую часть в 100 метрах от ближайших переходов
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rznnews62Фото: vk.com/rznnews62
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Утром 14 февраля на улице Дзержинского в Рязани автомобиль ВАЗ насмерть сбил пешехода. Фотография с места ДТП опубликована в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Трагический инцидент случился возле остановки общественного транспорта «Улица Стройкова». Человек, по всей видимости, пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте – в 100 метрах от ближайших пешеходных переходов (на перекрестках с улицей Ленинского Комсомола и улицей Татарской).

По направлению к Первомайскому проспекту образовалась пробка, причем как со стороны улицы Гагарина, так и от 2-го Осеннего переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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