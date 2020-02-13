Комбинат «Сплав» в Рязани наказали за экологические нарушения
Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на комбинате по переработке вторичных ресурсов «Сплав». Предприятие располагается в поселке Карцево и занимается переработкой вторичных металлосодержащих ресурсов.
Проверка показала, что на «Сплаве» «отсутствует производственный контроль», а экологическая информация в управление Росприроднадзора по Рязанской области предоставляется недостоверная.
В итоге руководителя комбината и юридическое лицо привлекли к ответственности по двум статьям КоАП:
- «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»;
- «Сокрытие или искажение экологической информации».
Общая сумма штрафов внушительной для объекта промышленности не выглядит – 23,5 тысячи рублей. Нарушения природоохранная прокуратура обязала устранить.
ДОСЛОВНО
С официального сайта ЗАО «КПВР «Сплав»:
«Основная политика комбината направлена на снижение вредных выбросов в атмосферный воздух, а также уменьшения количества образующихся отходов».
ИСТОЧНИК KP.RU