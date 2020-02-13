2020-02-13T16:54:53+03:00
Общество

Комбинат «Сплав» в Рязани наказали за экологические нарушения

Правда, сумма штрафов внушительной не выглядит
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на комбинате по переработке вторичных ресурсов «Сплав». Предприятие располагается в поселке Карцево и занимается переработкой вторичных металлосодержащих ресурсов.

Проверка показала, что на «Сплаве» «отсутствует производственный контроль», а экологическая информация в управление Росприроднадзора по Рязанской области предоставляется недостоверная.

В итоге руководителя комбината и юридическое лицо привлекли к ответственности по двум статьям КоАП:

- «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»;

- «Сокрытие или искажение экологической информации».

Общая сумма штрафов внушительной для объекта промышленности не выглядит – 23,5 тысячи рублей. Нарушения природоохранная прокуратура обязала устранить.

ДОСЛОВНО

С официального сайта ЗАО «КПВР «Сплав»:

«Основная политика комбината направлена на снижение вредных выбросов в атмосферный воздух, а также уменьшения количества образующихся отходов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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