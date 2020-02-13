Профессор МГУ Наталья Зубаревич участвовала в Рязанском деловом форуме

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:20:49+03:00

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12 февраля в областном центре прошел Рязанский деловой форум 2020, который провела региональная Торгово-промышленная палата. В его работе участвовали заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, заместитель министра промышленности и экономического развития региона Галина Крутова, представители федеральных органов исполнительной власти, руководители предприятий и организаций области и студенты экономических специальностей ряда вузов.

Пленарное заседание провела Татьяна Гусева, которая открывая форум, заметила, что он традиционно проводится в начале года и на него приглашаются руководители предприятий и организаций для обсуждения актуальных для бизнеса вопросов. Затем президент ТПП представила приглашенного гостя из Москвы – профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора географических наук директора региональных программ Независимого института социальной политики Наталью Васильевну Зубаревич.

Выступление Натальи Зубаревич было посвящено теме: «Развитие регионов и городов России: возможности и барьеры. Рязанская область на фоне страны». Она рассказала о конкурентных преимуществах нашего региона, которые должны стать основой для дальнейшего экономического развития. В своем докладе она опиралась на данные Росстата.

Среди проблем актуальных для Рязанской области профессор выделила проблемы демографии, недостаточное использование потенциала московской столичной агломерации, увеличение налоговых доходов от крупного бизнеса, развитие Рязани как центра услуг и девелопмента и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU