Рязанские спецназовцы УФСИН стали лучшими в ЦФО на соревнованиях по стрельбе
В УФСИН России по Рязанской области завершились соревнования по практической стрельбе. В мастерстве владения оружием приняли участие команды сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН РФ по ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На стрельбище в Реткино состязались 18 команд. Победители получат право участвовать в аналогичном ежегодном всероссийском чемпионате. В этом году он будет посвящен двадцатой годовщине участия спецназовцев ФСИН в боевых действиях в Чеченской республике. Бои проходили в районе поселка Комсомольское.
Помимо Рязанской области отборочные этапы чемпионата провели в Псковской, Самарской, Новосибирской и Амурской областях, а также Краснодарском крае.
По итогам соревнований в Рязанской области первое командное место заняла команда спецназа «Росич» регионального УФСИН. В пятерку победителей вошли также представители Тульской, Белгородской, Калужской и Смоленской областей.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU