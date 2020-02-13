Рязанские спецназовцы УФСИН стали лучшими в ЦФО на соревнованиях по стрельбе

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:23:51+03:00

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В УФСИН России по Рязанской области завершились соревнования по практической стрельбе. В мастерстве владения оружием приняли участие команды сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН РФ по ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На стрельбище в Реткино состязались 18 команд. Победители получат право участвовать в аналогичном ежегодном всероссийском чемпионате. В этом году он будет посвящен двадцатой годовщине участия спецназовцев ФСИН в боевых действиях в Чеченской республике. Бои проходили в районе поселка Комсомольское.

Помимо Рязанской области отборочные этапы чемпионата провели в Псковской, Самарской, Новосибирской и Амурской областях, а также Краснодарском крае.

По итогам соревнований в Рязанской области первое командное место заняла команда спецназа «Росич» регионального УФСИН. В пятерку победителей вошли также представители Тульской, Белгородской, Калужской и Смоленской областей.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU