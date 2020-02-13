В рязанском поселке Шлаковый благоустроят сквер

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:54:36+03:00

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Сквер на пересечении улицы Трудовой и Куйбышевского шоссе в Рязани благоустроят в 2020 году. Проект местных инициатив, который так и называется – «Сквер на Трудовой», стал победителем муниципального этапа конкурсного отбора.

Как сообщает пресс-служба гордумы, информацию на встрече с активистами поселка Шлаковый озвучила депутат Светлана Ворнакова. При этом стоит отметить, что министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ответственное за реализацию программы, еще не определило получателей субсидий.

Тем не менее, уже анонсированы реконструкция пешеходных дорожек, замена ограждения, установка дополнительного освещения, лавочек и урн. Также в сквере проведут озеленение с привлечением местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU