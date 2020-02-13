Суд разрешил: в Рязани уничтожат более 50 кг красной икры

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:30:26+03:00

Деликатесом торговали на городских остановках без документов. Но их и не могло быть, так как большая часть продукции - фальсификат

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Мировые суды Рязани оштрафовали трех граждан на 6 тысяч рублей и конфисковали в пользу государства для последующего уничтожения 151 банку красной икры общим весом около 50 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, в преддверии новогодних праздников Россельхознадзор провел рейды по местам несанкционированной торговли рыбой и красной икрой, в том числе на автобусных остановках. Специалисты установили, что хранение и торговля происходила без ветеринарно-сопроводительных документов и деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность животноводческой продукции.

Кроме того, часть производителей, указанных на маркировке банок с икрой, прекратили деятельность задолго до даты изготовления, что свидетельствовало о ее фальсификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU