Суд разрешил: в Рязани уничтожат более 50 кг красной икры
Мировые суды Рязани оштрафовали трех граждан на 6 тысяч рублей и конфисковали в пользу государства для последующего уничтожения 151 банку красной икры общим весом около 50 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Напомним, в преддверии новогодних праздников Россельхознадзор провел рейды по местам несанкционированной торговли рыбой и красной икрой, в том числе на автобусных остановках. Специалисты установили, что хранение и торговля происходила без ветеринарно-сопроводительных документов и деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность животноводческой продукции.
Кроме того, часть производителей, указанных на маркировке банок с икрой, прекратили деятельность задолго до даты изготовления, что свидетельствовало о ее фальсификации.
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ИСТОЧНИК KP.RU