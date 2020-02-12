2020-02-12T13:24:29+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Большой пострадали пассажиры маршрутки

Микроавтобус «ГАЗ» столкнулся с внедорожником Kia
Антон КОНОВАЛОВ
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11 февраля на улице Большой в Рязани напротив дома №100 автомобиль «ГАЗ», работающий на одном из городских маршрутов общественного транспорта, столкнулся с внедорожником Kia. В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса – 31 и 53 лет.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария случилась в 16.55. За рулем маршрутки был 60-летний мужчина.

Всего за сутки в 5 ДТП на территории региона различные травмы получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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